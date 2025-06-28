مقيمو دعوى عزل وزير التربية والتعليم يعتزمون الطعن على حكم القضاء الإداري

أعلن مقيمو دعوى عزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اعتزامهم التقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا.

عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

وقال مقدمو الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئزا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.

وكان المحامين أقاموا الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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