مصرع شاب غرقًا وآخر في حادث انقلاب بسوهاج.. والنيابة تباشر التحقيق

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، حالتي وفاة مأساويتين في واقعتين منفصلتين، الأولى بغرق شاب بنهر النيل بدائرة مركز المراغة، والثانية إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا، وأسفرت أيضًا عن إصابة شخصين آخرين.

وتلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارين منفصلين من مأموري مركزي شرطة المراغة والبلينا، يفيدان بوقوع الحادثين ووجود متوفين ومصابين.

في الحادث الأول، لقي الشاب أحمد خ.ف.خ، 20 سنة، عامل، مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل بدائرة مركز المراغة، بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثمان بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي. وبمناظرة الجثة لم يُعثر على إصابات ظاهرية، كما أكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والدة المتوفى وعمّه وشاهد عيان على الواقعة، وجاءت أقوالهم مطابقة لما ورد بالتحريات، وأكدوا أن الوفاة نتيجة حادث عرضي.

أما في الواقعة الثانية، فقد لقي السائق حمدي ع.ع.م، 49 سنة، مصرعه إثر انقلاب سيارته الربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز البلينا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب المركبة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث كذلك عن إصابة مستقلي السيارة محمود م.ع.ق، 32 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة، وأشرف م.ا.ج، 39 سنة، بسحجات متفرقة، ويقيمان بذات الناحية، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الرعاية الطبية.

وبسؤال المصابين، أكدا مضمون الواقعة ونفوا وجود أي شبهة جنائية، وتم تحرير محضرين بالحادثين، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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