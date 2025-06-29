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رياضة

قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية وطبية دقيقة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو من أجل التحضير للموسم الجديد والذي يتخلله خوض معسكر خارجي في إسبانيا.

فريق الأهلي

كما يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة اليوم مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق من أجل الوقوف على استعدادات الفريق للموسم الجديد وأيضا مناقشة ملف كأس العالم للأندية الأخير والذي ودع الأهلي منافساته من الدور الأول في مجموعته. 

 

كما تشهد الجلسة مناقشة ملف الصفقات الجديدة وايضا ملف الراحلين عن القلعة الحمراء.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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