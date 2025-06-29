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رياضة

تعرف على طلب ريبيرو لتعويض الرحيل المنتظر لمهاجم الأهلي

ريبيرو
ريبيرو

طلب خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من مسؤولي ناديه التعاقد مع ثنائي هجومي جديد حال الموافقة على رحيل وسام أبو علي مهاجم الأهلي في الميركاتو الصيفي، مؤكدا لإدارة الأهلي أن رحيل وسام يجب أن يتم تعويضه بثنائي هجومي جديد. 

كما يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة اليوم مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق من أجل الوقوف على استعدادات الفريق للموسم الجديد وأيضا مناقشة ملف كأس العالم للأندية الأخير والذي ودع الأهلي منافساته من الدور الأول في مجموعته. 

كما تشهد الجلسة مناقشة ملف الصفقات الجديدة وأيضا ملف الراحلين عن القلعة الحمراء. 

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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الأهلي وسام أبو علي ريبيرو

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