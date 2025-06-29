الأحد 29 يونيو 2025
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رياضة

الخطيب يجتمع مع ريبيرو اليوم لبحث خطة الأهلي للموسم الجديد

ريبيرو
ريبيرو

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة اليوم مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق من أجل الوقوف على استعدادات الفريق للموسم الجديد وايضا مناقشة ملف كأس العالم للأندية الأخير والذي ودع الأهلي منافساته من الدور الأول في مجموعته. 

كما تشهد الجلسة مناقشة ملف الصفقات الجديدة وأيضا ملف الراحلين عن القلعة الحمراء. 

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعة أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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الأهلي الخطيب ريبيرو

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