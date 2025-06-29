مناظرة النيابة لجثة مسن في مشاجرة بالمرج: كسر بالرأس أدى إلى الوفاة

أمرت نيابة المرج بحبس طرفي مشاجرة استخدموا فيها الحجارة بسبب خلاف على مفتاح مدخل عقار، مما أسفر عن مقتل مسن إثر إصابته بحجر فى الرأس بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه إصابته بكسر في الرأس أسفر عن إصابته بنزيف داخلي ومن ثم الوفاة.

مشاجرة بين سكان عقار بالمرج

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالحجارة بين سكان عقار بدائرة القسم مما أسفر عن إصابة مسن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور علي مسن مصاب فى الرأس، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سكان العقار بسبب خلاف على مفتاح مدخل العقار، فتطورت الى مشاجرة باستخدام الحجارة، وأنه أثناء تواجد المجنى عليه فى مكان المشاجرة سقط على رأسه حجر مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم الى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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