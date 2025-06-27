السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، الحكم على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الشرقية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بـ محافظة الشرقية، غدًا السبت، حكمها على تاجر خردة لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات بينهما بمركز الحسينية.

 

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قضت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبة بالإعدام شنقًا.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.


تعود أحداث القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3740 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن م م ع" 36 عامًا، تاجر خردة، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد جمال" إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال)، وحالما ظفر به انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلافات مالية فى الشرقية الشرقية محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية

مواد متعلقة

إصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي

إخماد حريق نشب داخل مصنع للأحبار في مدينة بدر

الحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع أحبار ببدر

إصابة عاملين بالاختناق أثناء تنظيف خزان مياه بمنطقة شق التعبان

الأكثر قراءة

الأهلي يواجه الزمالك في السوبر المصري باستاد القاهرة (مستند)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

"فتحت وشه ١٠غرز"، زوجة تعتدي علي زوجها بـ "الكاتيل" في بدر

تحذير عاجل من الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الحزن يخيم على أهالي "السنابسة" في وداع 19 فتاة ضحايا حادث الطريق الإقليمي (صور)

الأهلي يكشف حقيقة بيع الثنائي الموهوب في الانتقالات الصيفية الجارية

نتيجة لقاء الـ 120 دقيقة، حاخام أمريكى يطالب ترامب بدعوة الشرع ونتنياهو لتوقيع اتفاق أبراهام

بسبب التنمر، وفاة شاب أبكم بأزمة قلبية والقبض على المتهمين في كفر الزيات

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأسير في المنام وعلاقتها بتجاوز الصعوبات

هل تتسع الجنة والنار لجميع خلق الله؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم.. خلق سيدنا آدم عليه السلام وفوز الملائكة وفشل إبليس

المزيد
الجريدة الرسمية