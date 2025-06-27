غدا، الحكم على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الشرقية

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بـ محافظة الشرقية، غدًا السبت، حكمها على تاجر خردة لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات بينهما بمركز الحسينية.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قضت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبة بالإعدام شنقًا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.



تعود أحداث القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3740 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن م م ع" 36 عامًا، تاجر خردة، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد جمال" إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال)، وحالما ظفر به انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

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