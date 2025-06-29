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رياضة

كرة اليد، 4 مواجهات قوية في ختام بطولة العالم للشباب

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبا.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

دور تحديد المراكز

النرويج × سلوفينيا - 1 ظهرا | (المركزين الـ7 والـ8)

مصر × ألمانيا - 3:30 عصرا | (المركزين الـ5 والـ6)

النهائيات

السويد × جزر الفارو - 6 مساء | (مباراة المركز الثالث)

البرتغال × الدنمارك - 8:30 مساء | (نهائي البطولة)

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام منتخب ألمانيا، على تحديد المركز الخامس ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

وتقام مباراة مصر أمام ألمانيا في الـ3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يخسر في ربع النهائي

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، أمام نظيره  البرتغالي في المباراة التي جمعت بينهما الخميس، في الدور ربع النهائي من مونديال الشباب.

مشوار منتخب مصر في المونديال

وخاض منتخب مصر حتى الآن 7 مباريات، حقق الفوز في خمسة منها وخسر مباراتين أمام منتخبي ألمانيا والبرتغال.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

الدور ربع النهائي

مصر (26) - (30) البرتغال

دور تحديد المراكز

مصر (33) - (30) سلوفينيا

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كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد للشباب النرويج سلوفينيا ألمانيا مصر

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