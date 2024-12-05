أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

دخل اللاعب الفلسطيني السويدي أسد الحملاوي لاعب فريق لاندكرونا بويس السويدي، اهتمامات إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي بعد تألق اللاعب مع فريقه في الدوري السويدي للدرجة الثانية.

ويتابع مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي اللاعب خلال الفترة الأخيرة في إطار سعيهم لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التفكير في الحملاوي الذي يشغل مركزي الجناح والمهاجم ويتربع على صدارة هدافي الدوري السويدي للدرجة الثانية خوفا من عدم مقدرة الأهلي في تسويق الثنائي “بيرسي تاو ورضا سليم”، وهو الأمر الذي سيجعل تعاقد القلعة الحمراء مع لاعبين لتدعيم هجوم الفريق حسب طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمر صعب، خاصة وأن الفريق لا يوجد به إلا مركز واحد في قائمة الأجانب وفي حال التعاقد مع مهاجم أجنبي لن يستطيع الأهلي التعاقد مع لاعب آخر إلا لو كان يملك الجنسية الفلسطينية على غرار وسام أبو علي هداف الفريق.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتسحب اليوم الخميس قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الجديد.

وأخطر الفيفا في وقت سابق ممثلي الأندية المشاركة بالتصنيف الرسمي لمستويات القرعة، وبناء عليها ستقسم الفرق على 8 مجموعات في كل منها 4 أندية.

ويتواجد النادي الأهلي بطل قارة أفريقيا في التصنيف الثالث في قرعة كأس العالم للأندية 2025، ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية ممثلًا عن القلعة الحمراء خلال مراسم القرعة.

وكان من المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مراسم القرعة رفقة خالد مرتجي قبل أن يعتذر لظروف طبية ويسافر أمين صندوق الأحمر بمفرده.

تصنيف أندية قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

موعد قرعة كأس العالم للأندية



وتسحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس، وقناة أون تايم سبورتس الرياضية، والإخبارية السعودية، إضافة إلى نقلها بشكل مباشر عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتقام النسخة الجديدة لمونديال كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

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