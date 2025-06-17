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رياضة

نيتو رجل مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس ولقطته مع مدافع الخصم حديث مونديال الأندية (فيديو)

بيدرو نيتو، فيتو
بيدرو نيتو، فيتو

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

افتتح المهاجم البرتغالي بيدرو نيتو التسجيل للفريق الإنجليزي بطريقة رائعة بعد أن توغل إلى داخل منطقة الجزاء وتلاعب بأحد المدافعين قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليمنى القريبة، بعد مرور 34 من زمن الشوط الأول.

وضاعف لاعب خط الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز النتيجة بحلول الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب “مرسيدس-بنز” بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وحصد الدولي البرتغالي بيدرو نيتو جناح فريق تشيلسي على جائزة رجل مباراة البلوز أمام لوس أنجلوس.

 

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية، فرق الترجي الرياضي التونسي وفلامنجو البرازيلي إلى جانب تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي.

 

تشكيل تشيلسي ضد لوس أنجلوس

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس- توسين أدارابيويو - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو - روميو لافيا - كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - نيكولاس جاكسون - نوني مادويكي.

وتواجد على دكة البدلاء: فيليب يورجنسن - بنوا بدياشيلي - إنزو فرنانديز - ليام ديلاب - داريو إيسوجو - أندري سانتوس - كريستوفر نكونكو - مامادو سار - كيرنان ديوسبري هال - تريفوه تشالوباه - مالو جوستو - آرون أنسيلمينو - تيريك جورج - جوش أكيامبونج - مارك جويو.

 

تشكيل لوس أنجلوس أمام تشيلسي 

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إدي سيجورا - سيرجي بالنسيا - ريان هولينجشييد - آرون لونج.

خط الوسط: إيجور جيسوس - ماركو ديلجادو - تيموثي تيلمان.

خط الهجوم: جيريمي إبوبيس - ناثان أورداز - دينيس بوانجا.

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