السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

الإعلام الإسرائيلي: تصريحات ترامب "مفاجِئة" ولا مؤشرات على إنهاء الحرب في غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مشاركة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى قولها إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بدت "مفاجئة"، ولا يُعرف على أي أساس بنى هذا التفاؤل.

 

لا مرونة من حماس أو نتنياهو

وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه لا توجد أي إشارات على مرونة أو تغيّر في مواقف الطرفين، سواء من جانب حركة حماس أو من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بوقف الحرب أو التوصل لتفاهمات تبادل الأسرى.

 

انسداد سياسي في التفاوض بين حماس وإسرائيل رغم الوساطات

رغم الجهود المصرية والقطرية المستمرة، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها في ظل تمسك كل طرف بشروطه، ما يُبقي فرص إنهاء الحرب في غزة بعيدة المنال حتى الآن.
 

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة حماس اعتبارًا من "الأسبوع المقبل".

وقال ترامب في تصريح لصحفيين، "أعتقد أنه وشيك" وأضاف، "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

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