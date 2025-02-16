التعليم العالي تواصل دعمها لطلاب المنح الأمريكية.. تقدم لهم فرصا للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة.. وتزيل جميع المعوقات أمامهم

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توفير منح دراسية بديلة للطلاب الذين كان من المقرر قبولهم بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي للدراسة بالجامعة الأمريكية لأول مرة، وعددهم (56 طالبًا)، وذلك عقب قرار وقف المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم.

توفير منح دراسية بديلة لطلاب المنح المقرر قبولهم للالتحاق بالجامعة الأمريكية

وأضاف الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بعمل أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، أن هذه المنح ستكون متاحة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالجامعات الأوروبية في مصر، والجامعات الكندية في مصر، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية في مصر.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن هؤلاء الطلاب البالغ عددهم (56 طالبا) سوف تصلهم رسائل بالبريد الإلكتروني لتبليغهم بالمنح البديلة المقدمة لهم بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم توفير منح بديلة أيضا للطلاب الملتحقين حاليا بالبرامج التأهيلية، استعدادًا لقبولهم للدراسة بالجامعة الأمريكية العام الجامعي القادم وعددهم (66 طالبا)، وذلك حال رغبتهم في الحصول على منح بديلة بالجامعات، مع بدء العام الدراسي القادم.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي ناقش يناير الماضي مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.

وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).

وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المستقبل الأكاديمي لطلاب المنح الدراسية ودعمهم، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بمساندة أبنائها من طلاب هذه المنح في مختلف الجامعات في مصر، وأكد على التعاون الوثيق بين الوزارة والجامعات بما يخدم مصلحة الطلاب في مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، باعتبار أن التعليم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاجتماع انتهى إلى ضرورة تذليل أي معوقات تواجه طلاب المنح كالتالي:

التأكيد على مراعاة مستقبل أبنائنا من طلاب المنح في كافة الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) التي تندرج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات من تداعيات هذا القرار المؤقت.

وفي هذا الصدد، ستلتزم الجامعات بكافة المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة (200 طالب) خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.

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