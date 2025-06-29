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رياضة

كأس أوروبا للشباب، تعادل بين إنجلترا وألمانيا ووقت إضافي لحسم الصراع

إنجلترا وألمانيا،
إنجلترا وألمانيا، فيتو

كأس أوروبا للشباب، سيطر التعادل الإيجابي (2-2) على نتيجة الوقت الأصلي من مباراة إنجلترا وألمانيا في نهائي بطولة كأس أوروبا للشباب، المقامة حاليا في سلوفاكيا.

ويذهب المنتخبان بعد قليل لوقت إضافي من أجل حسم هوية صاحب اللقب الأوروبي.

سجل هدفا منتخب إنجلترا كل من، هارفي ايليوت في الدقيقة 5، وأوماري هاتشينسون في الدقيقة 24.

فيما سجل هدفا منتخب ألمانيا اللاعب نيلسون فيبر في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وباول نيبل في الدقيقة 61.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل للدور نصف النهائي على حساب منتخب إسبانيا، قبل أن يفوز على منتخب هولندا في قبل النهائي بهدفين مقابل هدف.

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كاس اوروبا إنجلترا ألمانيا كأس أوروبا للشباب هارفي إيليوت

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