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رياضة

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

محمد ابو جبل
محمد ابو جبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك أزمة بدأت تلوح في الأفق داخل لجنة التخطيط، بسبب تمسك أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة، بعودة محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي بعد نهاية تعاقده مع ناديه.

 ميدو يرى أن أبو جبل يمتلك خبرات كبيرة، ويمكنه إضافة قوة كبيرة لمركز حراسة المرمى في الزمالك، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض الحراس الحاليين.

انقسام داخل الإدارة بشأن القرار

في المقابل، يرفض بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك عودة أبو جبل، مستندين إلى أن الحارس رحل عن النادي في وقت سابق بطريقة أثارت الجدل، وأن الجماهير لم تنسَ ما حدث، بالإضافة إلى وجود بدائل داخل الفريق يمكن الاعتماد عليها.

مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة

وترى بعض الأصوات داخل الزمالك أن إعادة أبو جبل في هذا التوقيت قد تؤدي إلى انقسام في غرفة الملابس، وتعيد أجواء التوتر، وهو ما لا يحتاجه الفريق حاليًا في ظل الاستعداد للموسم الجديد.

قرار نهائي خلال أيام

من المتوقع أن تُحسم هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بموافقة الإدارة على رأي ميدو، أو بالتمسك بالرفض النهائي لعودة الحارس الدولي السابق.

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