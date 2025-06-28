الأحد 29 يونيو 2025
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رياضة

صديق إيجولا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

إيجولا، فيتو
إيجولا، فيتو

حسم النيجيري صديق إيجولا، نجم نادي سيراميكا، الجدل المثار حول اقترابه من الانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية، مؤكدًا بشكل قاطع عدم تلقيه أي عروض رسمية من الزمالك أو الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إيجولا في تصريحات خاصة لـ"ستاد المحور": "الزمالك لم يفاوضني، والأهلي كذلك وتلقيت عدة عروض من أندية داخل وخارج مصر، لكن لم أحسم وجهتي المقبلة حتى الآن، وما زلت لاعبًا في سيراميكا".

وتأتي تصريحات اللاعب لتغلق باب التكهنات التي ربطت اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى أندية القمة، في وقت يُنتظر فيه أن يحسم مستقبله خلال الأيام المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه بعد موسمه اللافت في الدوري المصري.

وأنهى إيجولا فترة إعارته بفريق بيراميدز لنهاية الموسم المنقضي ولم يتم تفعيل بند الشراء بناء على رأي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز.

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