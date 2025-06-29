الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

حبس 6 متهمين بتجارة المخدرات وغسل الأموال

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وشرعوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

 


تفاصيل الضبط والتحقيقات

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحركات 6 عناصر إجرامية – لـ 4 منهم معلومات جنائية – تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وشرعوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، والتي قُدرت بنحو 100 مليون جنيه.


وبحسب التحريات، حاول المتهمون إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال عبر سلسلة من الإجراءات، شملت تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الثروات غير المشروعة.


ضبط وإجراءات قانونية مشددة

عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ اللازم قانونًا حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

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