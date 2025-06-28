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رياضة

تفاصيل إعارة دوران مهاجم النصر السعودي إلى فنربخشة

دوران، فيتو
دوران، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تفاصيل اتفاق نادي النصر السعودي، على إعارة مهاجمه الدولي الكولومبي جون دوران، إلى صفوف فنربخشة التركي.

إدارة النصر لم تصبر على دوران كثيرا 

ولم تصبر إدارة النصر السعودي، على دوران، الذي انضم للفريق في يناير الماضي، قادمًا من أستون فيلا، وقررت الموافقة على إعارته، بعد تمسك النادي التركي بضمه.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن إدارة النصر وافقت على إعارة دوران إلى فنربخشة لمدة موسم واحد، بمقابل مادي سيحصل عليه العالمي، دون الكشف عن قيمته، على أن يتكفل النادي التركي براتب اللاعب، طوال فترة الإعارة.

أرقام دوران مع النصر السعودي 

ولعب دوران 18 مباراة بقميص النصر، وسجل خلالها 12 هدفا، بينما لم يقدم تمريرات حاسمة في 1541 دقيقة لعب.

وفي وقت سابق، كانت تقارير سعودية قد أشارت إلى رغبة الإدارة النصراوية في إحداث تغييرات شاملة على مستوى ملف اللاعبين الأجانب.

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