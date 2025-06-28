السبت 28 يونيو 2025
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رياضة

جيسوس يقترب من تدريب النصر السعودي بعد مكالمة من رونالدو

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

اقترب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، من قيادة فريق النصر السعودي خلال الموسم المقبل، بعد أن أصبح حرًا منذ رحيله عن الهلال في شهر مايو الماضي.

 

مفاوضات النصر السعودي مع جيسوس في المسار الصحيح 

ووفقًا لشبكة "فوت ميركاتو"، فإن النصر السعودي يجري مفاوضات جادة مع المدرب البالغ من العمر 70 عامًا، وتؤكد المؤشرات أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضحت أنه رغم عدم التوصل حتى الآن لاتفاق كامل بين الطرفين، فإن العملية تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع رغبة واضحة من المدرب البرتغالي في الانضمام إلى الفريق الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

 

رونالدو يتحدث مع جيسوس لتدريب النصر 

وكشفت أنه خلال الساعات الماضية، تحدث جيسوس مع رونالدو، وعبّر الأخير عن رغبته في تولي المدرب السابق لفريق بنفيكا، قيادة الجهاز الفني للنصر.

وأعطى جيسوس، موافقته المبدئية للبرتغالي رونالدو على تدريب النصر، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين المدرب البرتغالي وممثلي النادي الملقب بالعالمي.

 

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