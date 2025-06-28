إيران تعتقل شخصا خطط لإشعال حرائق قرب قاعدة بحرية شمال البلاد

أعلن قائد شرطة مدينة بندر أنزلي شمالي إيران، عن اعتقال شخص كان يخطط لإشعال حرائق قرب قاعدة تابعة للجيش الإيراني على الساحل الشمالي للبلاد.

مخطط استهدف منشآة عسكرية

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن الموقوف كان يعتزم تنفيذ أعمال تخريبية بالقرب من منشاة بحرية حساسة، وتم ضطبه قبل تنفيذ مخططه.

التحقيقات جارية لكشف الدوافع والجهات المرتبطة

وأكدت السلطات الإيرانية، أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ما إذا كان المتهم على صلة بجهات داخلية أو خارجية، وسط تشديد الإجراءات الأمنية في محيط القواعد العسكرية.

يأتي هذا فيما قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم السبت: “أيدي قواتنا على الزناد ومستعدون لرد حازم إذا أقدم العدو الصهيوني على أي عمل خبيث أو خرق العهود”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على طهران خلف 627 قتيلا و4870 مصابا.

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