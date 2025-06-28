السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: أيدينا على الزناد ومستعدون للرد على أي خرق للعهود

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم السبت: “أيدي قواتنا على الزناد ومستعدون لرد حازم إذا أقدم العدو الصهيوني على أي عمل خبيث أو خرق العهود”.

627 قتيلا و4870 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على طهران

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على طهران خلف 627 قتيلا و4870 مصابا. 

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق: “لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني وعلينا أن نكون في غاية اليقظة خلال الأيام المقبلة”. 

وأضافت: “قواتنا المسلحة تتصرف بأقصى درجات الحذر والجاهزية"، مهددة الكيان الصهيوني بمواجهة رد حاسم وحازم إذا كرر عدوانه”.

لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني

وتابعت الخارجية الإيرانية: الوجود الأمريكي في المنطقة لا يؤدي إلا إلى انعدام الأمن، ومستعدون للتعاون لتحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام في المنطقة.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الترويكا الأوروبية فقدت مكانتها الأخلاقية والقانونية بعد العدوان الصهيوني

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