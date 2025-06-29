المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في القاهرة الجديدة (صور)

أجرى رجال المعمل الجنائي معاينة لحريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة القاهرة الجديدة، دون وقوع إصابات.

وأضافت المعاينة، أن النيران التهمت جميع محتويات شقة القاهرة الجديدة بالكامل.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في أحد الوصلات، مما تسبب في امتدادها لباقي محتويات الشقة.



حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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