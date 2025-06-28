السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في القاهرة الجديدة (صور)

حريق شقة سكنية بالقاهرة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة القاهرة الجديدة دون وقوع أي إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة
حريق شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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