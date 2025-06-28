خلافات تعرقل صفقة تبادل الأسرى قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، مساء اليوم السبت، أن هناك تقدمًا في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن المحادثات لم تصل بعد إلى مرحلة إرسال وفد تفاوضي رسمي.

الخلاف الرئيسي في مفاوضات غزة: شروط إنهاء الحرب والضمانات

وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأساسية أمام إحراز تقدم فعلي تكمن في شروط إنهاء الحرب على غزة، إلى جانب الضمانات التي تطالب بها حركة حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى.

زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن

وتوقعت المصادر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى واشنطن خلال أقل من شهر، وسط ترجيحات بأن الملفين الفلسطيني والإيراني سيكونان على رأس جدول المباحثات مع الإدارة الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مشاركة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى قولها إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بدت "مفاجئة"، ولا يُعرف على أي أساس بنى هذا التفاؤل.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه لا توجد أي إشارات على مرونة أو تغيّر في مواقف الطرفين، سواء من جانب حركة حماس أو من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بوقف الحرب أو التوصل لتفاهمات تبادل الأسرى.

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