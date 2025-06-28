السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خلافات تعرقل صفقة تبادل الأسرى قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

صفقة تبادل الأسرى،
صفقة تبادل الأسرى، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، مساء اليوم السبت، أن هناك تقدمًا في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن المحادثات لم تصل بعد إلى مرحلة إرسال وفد تفاوضي رسمي.

 

الخلاف الرئيسي في مفاوضات غزة: شروط إنهاء الحرب والضمانات

وأشارت المصادر إلى أن العقبة الأساسية أمام إحراز تقدم فعلي تكمن في شروط إنهاء الحرب على غزة، إلى جانب الضمانات التي تطالب بها حركة حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى.

زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن

وتوقعت المصادر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى واشنطن خلال أقل من شهر، وسط ترجيحات بأن الملفين الفلسطيني والإيراني سيكونان على رأس جدول المباحثات مع الإدارة الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مشاركة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى قولها إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بدت "مفاجئة"، ولا يُعرف على أي أساس بنى هذا التفاؤل.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه لا توجد أي إشارات على مرونة أو تغيّر في مواقف الطرفين، سواء من جانب حركة حماس أو من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بوقف الحرب أو التوصل لتفاهمات تبادل الأسرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صفقة تبادل الأسرى صفقة الأسرى نتنياهو إسرائيل حركة حماس غزة

مواد متعلقة

هآرتس: إسرائيل بلا إنجازات في غزة وفيديو القسام الأخير يكشف الثمن الباهظ

حماس: المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال غزة جراء الحصار الإسرائيلي

الإعلام الإسرائيلي: تصريحات ترامب "مفاجِئة" ولا مؤشرات على إنهاء الحرب في غزة
ads

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

القضاء الإداري ينهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

مصطفى شلبي يشعل أول صدام مع جون إدوارد في الزمالك

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

مصرع سيدة ألقت بنفسها في نهر النيل بالأقصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجوز الصدقة على العاصي؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

لو نفسك تعمل عمرة ومش قادر، أعمال بسيطة تعطيك نفس الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية