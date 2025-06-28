زوجة حسام حسن تحذر من حملات ممنهجة لتشويهها

حذرت دانا آدم زوجة حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، من الزج باسمها في حملات تشويه ممنهجة ضدها علي منصات التواصل الاجتماعي، وبعض الوسائل الإعلامية، مؤكدًة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد تلك الحملات ومن وراءها.

وقال محمد شمس، محامي دانا آدم في بيان لمكتبه اليوم: إنه بالنسبة للقضية رقم ٨٧٦٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح العامرية ثان، والتي حدد لها جلسة معارضة يوم ١٥ يوليو المقبل، في قضية ضرب موكلته لزوجها، أن الحكم غيابي وجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية فيه، وأن الحكم لا يتسق مع وقائع محققة أو أدلة قانونية تثبت الادعاء الموجه إليها.

وأكد الييان، أن الحكم غيابي ولم تمثل دانا آدم أمام المحكمة لتدافع عن نفسها بل فوجئت بهذا الحكم وهو ما يعد إخلالا بالحقوق الجوهرية للدفاع وضمانات المحاكمة العادلة ويستلتزم إعادة طرح الواقعة إن صحت أمام المحكمه في الجلسه المقبلة.

وحذر من الزج باسمها في حملات تشوية ممنهجه ضدها علي منصات التواصل الاجتماعي، وبعض الوسائل الإعلامية،مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك الحملات ومن وراءها.

تفاصيل الأزمة

وتم حجز دانا آدم زوجه الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، عقب اكتشاف حكم غيابي عليه بالحبس الشهر أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في محضر حرر ضده اليوم من أحد الأشخاص بعد استئجار فيلا بكنج مريوط تملكها وأولادها وزوجها، قبل أن يفرج عنها في اليوم التالي بعد قضاء يوم في حجز القسم.

وذلك أثناء إنهاء الإجراءات لإخلاء سبيلها، اكتشفوا وجود حكم غيابي حصل عليه حسام حسن ضد زوجته بالحبس شهر والغرامة وأن الحكم خاص بواقعة ضرب الكابتن ووجود تقرير طبي رغم أن ذلك لم يحدث.

والقضية غيابي بالضرب وتحمل رقم 8760 لسنة 2023 جنح العامرية ثان شهر حبس وكفالة 500 جنيه، رغم أنها علي ذمته وكان هناك مصالحة في العيد الماضي.

وواصلت جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقاتها في بلاغ مقدم من أحد الأشخاص ادعي إنه أستأجر الفيلا من حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، وتعيش فيها زوجته، بمنطقة الكينج مريوط، وقد حرر محضر رقم ٢٧٦١ اداري عامرية ثاني.

وكان قد كشفت زوجة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، عن تفاصيل الأزمة والخلافات القائمة بينهما خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تحرير مدرب المنتخب الوطني بلاغًا ضدّ زوجته بتهمة إساءة التصرف في أحد ممتلكاته دون علمه.

وقالت زوجة حسام حسن، إن تفاصيل الواقعة تعود عندما تفاجأت باقتحام أحد الأشخاص فيلتها التي تقيم بها رفقة أبنائها، إذ حاول التعدي عليهم وإجبارها على الخروج منها.

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