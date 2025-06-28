السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال مصابي حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، الذي أسفر عن إصابة 10 عمال.

 

كما استمع فريق آخر من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

حادث طريق الاسكندرية الصحراوي

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.

 

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال أعلى طريق اسكندرية الصحراوي مما أسفر عن إصابة 10 عمال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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