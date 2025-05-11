الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مصر - الإسكندرية، فيتو

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين بالطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة سوزوكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

ويُجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، مع الاستماع إلى أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسكندرية الصحراوي أمن الجيزة انقلاب سيارة سوزوكي حادث انقلاب سيارة سوزوكى حادث انقلاب سيارة طريق مصر - الاسكندرية الصحراوي غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

ضبط عاطل بتهمة سرقة أجزاء حديدية من اللافتات المثبتة بالطريق العام بالقليوبية (فيديو)

الداخلية تعلن استعداداتها لـ بعثة الحج المصرية لموسم الحج لعام 1446هـ

ضبط المتهمين بضرب مواطن وسحله بتروسيكل في الدقهلية

ضبط سائق أطلق أعيرة "رش" على كلاب ضالة بمصر الجديدة

ضبط صاحب محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص بالمنوفية

ضبط محطة بث فضائي غير مرخصة بالمنوفية تسرق القنوات وتعيد بثها

تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

حظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات وفقا لقانون العمل الجديد

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

الونش يكشف حقيقة وساطة الفنان محمد حماقي لانتقاله للأهلي (فيديو)

أخبار مصر: حظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات، ذروة الموجة الحارة اليوم، أولمرت: غزة فلسطينية، نجل فنان شهير يدهس موظفا بسيارته

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025

البتلو تتراجع 33.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تتراجع 3.5 جنيه في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والكابوريا في سوق العبور

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية