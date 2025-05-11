أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين بالطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة سوزوكي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويُجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، مع الاستماع إلى أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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