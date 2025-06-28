رئيس السلطة القضائية في إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرب معلوماتنا ولم تعد محل ثقة

اتهم رئيس السلطة القضائية في إيران محسني إيجي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن الوكالة لم تعد جهة يُمكن الوثوق بها.

وقال المسئول الإيراني إن بلاده لن تتعاون مع الوكالة بنفس المستوى السابق، في ظل ما وصفه بانتهاك للشفافية والسرية المفترضة في العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن طهران ستعيد النظر في شكل تعاونها المستقبلي مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

مدير وكالة الطاقة الذرية: لا نعلم مكان اليورانيوم عالي التخصيب في إيران

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات لشبكة "سي‌ بی‌ اس نيوز"، إن الوكالة لا تعرف مكان وجود اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، مشيرًا إلى أن الهيئة تفتقر إلى معلومات حول ما إذا كانت هذه المواد قد نُقلت إلى مواقع أخرى خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن شفافية البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل تراجع قدرة الوكالة على مراقبة الأنشطة النووية داخل البلاد منذ بدء التصعيد العسكري الأخير.

سي إن إن: مشرعون أمريكيون يدعون ترامب لاستئناف المفاوضات مع إيران

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن عضو في الكونجرس الأمريكي، أن عددًا كبيرًا من المشرعين يطالبون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال عودته إلى البيت الأبيض، باستئناف المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأكد العضو أن هناك قناعة متزايدة داخل الكونجرس بأن الحل العسكري وحده لن يكون كافيًا لإنهاء برنامج إيران النووي، مشددا على ضرورة اعتماد مسار دبلوماسي إلى جانب أي تحركات أخرى.

ترامب يهدد إيران بـ"الأسوأ" ويكشف قصة حافز الـ 30 مليار دولار كصفقة نووية

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران من أن "الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لها" في حال لم ترجع إلى النظام العالمي.

ونفى ترامب في الوقت ذاته تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) وشبكة (إن.بي.سي نيوز) قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مسؤولين قولهم إنه تم طرح عدة مقترحات، لكنها كانت أولية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال مساء الجمعة: "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن ’الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية’. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة"، واصفا التقارير بالـ "خدعة".

وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.

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