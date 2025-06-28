السبت 28 يونيو 2025
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زراعة عين شمس تشارك في مهرجان القمح المصري 2025

زراعة عين شمس تشارك
زراعة عين شمس تشارك في مهرجان القمح المصري 2025
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 شاركت كلية الزراعة جامعة عين شمس في تنظيم مهرجان القمح المصري 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية.

جاء ذلك بحضور ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة، والدكتورة شيماء العراقي رئيس المهرجان، وبإشراف  لمياء رضوان مديرة نادي الابتكار وريادة الأعمال، والطالب محمد عبدالرحيم قنديل نائب رئيس نادي الابتكار بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

شهد المهرجان انطلاق برنامج حياة الريف كأول مهرجان من نوعه للقمح في مصر، حيث شارك فريق ( IClub )من كلية الزراعة جامعة عين شمس، في تنظيم فعاليات المهرجان وقدم الفريق نموذج متميز في القيادة والتنظيم والعمل بروح الفريق.

وأشاد د. ولاء عبد الغني في كلمته لدور نادي الابتكار وإتاحة الفرص للطلابية بتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي والإنتاجي. 

وأشارت لمياء رضوان خلال كلمتها عن الطرق الحديثه لزراعه القمح والرى كمصدر استراتيجي للأمن الغذائي فى ظل تحديات تغيرات المناخ وندرة المياه، بهدف تعظيم الاستفادة من الأبحاث والابتكارات العلمية من البذرة حتي الحصاد وينتهي بالتصنيع الزراعي والمستهلك.

وأوضح الطالب محمد عبدالرحيم قنديل نائب رئيس نادي الابتكار بكلية الزراعة جامعة عين شمس دور نادي الابتكار (I Club) التابع لمركز الابتكار ( I Hub) بجامعة عين شمس إسهامهما في دعم وتمكين الطلاب والشباب داخل الكلية، فالنادي لا يكتفي بالتوعية أو التدريب، بل يمثل حلقة وصل حقيقية بين الطالب وسوق العمل، والابتكار والتنمية، بالإضافة الي تشجيع البحث العلمي التطبيقي من خلال الكيانات الطلابية.  

وفي ختام المهرجان تم التكريم وتقديم الدروع للكلية والمشاركين في التنظيم لشكرهم علي الجهود المتميزة والمبذولة في نجاح الحدث العلمي.

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