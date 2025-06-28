غلق وتشميع 35 محلا وكافيه لمواجهة الأوكار غير المرخصة في أسوان (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بشن حملات دورية مكبرة على هذه المحال، وخاصة تعمل على إستقطاب الشباب الأسوانى، وأيضًا الرواد من جنسيات أخرى لممارسة التعاطى والسلوكيات التى تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المحلى.

تحقيق الانضباط والاستقرار

يأتى ذلك استمرارًا لجهود المحافظة لتحقيق الانضباط والاستقرار المجتمعى، من خلال الوقوف بكل حزم أمام المحال والأوكار غير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية ببعض المدن.

وشدد على أنه لن يسمح بممارسة أى أنشطة مخالفة للأخلاق تحت مسمى الكافيهات أو المقاهى، وأنها تتسبب فى إزعاج المواطنين فى القرى والأحياء والمناطق السكنية فيها لما تحدثه من ضوضاء وروائح كريهة، بالإضافة إلى عدم التزامهم بمواعيد الغلق المقررة فى الفترات المسائية تطبيقًا للخطة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت المقاهى والكافيهات بقريتى أرمنا ووادى خريت بنطاق قروى عنيبة.

وأسفرت عن غلق وتشميع العديد من المقاهى المخالفة بواقع 10 حالات، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية، وهو ما نال إشادة من أهالى القرى بجهود المحافظة فى هذا الاتجاه.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بتنظيم حملة استهدفت غلق وتشميع عدد 5 من المقاهى والكافيهات المخالفة، بعد تحرير محاضر الغلق لها، وذلك بشوارع العروبة والسوق والشوارع الجانبية بالمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائى عن 15 محلا مخالفا لعدم التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 5 محلات مخالفة بشارع 23 يوليو، والشوارع الجانبية بوسط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.