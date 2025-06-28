السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلي للجامعات يوافق علي إصدار طابع تنسيق لكليتي التربية والفنون التطبيقية

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

أكد وزير التعليم العالي،  الدكتور أيمن عاشور، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب على التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المرشدين المؤهلين؛ لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة دمياط اليوم.

ووافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية التربية تعليم إبتدائي (أساسي) بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025/2026.

كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور (بالنوبارية) للعام الجامعي 2025/2026.


كما تابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة لإعداد دراسة متكاملة، حول تدويل التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الريادة العالمية، وعقد شراكات دولیة فعالة، من أجل دعم التعليم العابر للحدود ودعم البحث العلمي التنافسي.

واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يونيو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول فعاليات مؤتمر مستقبل التراث في نسخته الثانية، الذي أقيم تحت عنوان: "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب التنسيق وزير التعليم العالي معامل الحاسب الآلي التنسيق الالكتروني تنسيق الجامعات

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، استعدادات مكتب التنسيق لاختبارات القدرات وموعد انطلاقها.. سبب إغلاق الموقع الإلكتروني للتقديم.. وقواعد القبول بالجامعات للعام الجديد

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات

الأكثر قراءة

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

إيجابية عينة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

أحمد مرتضى يكشف كواليس هامة بشأن انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

خدمات

المزيد

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شجرة الجوافة في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وتحقيق النجاح

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية