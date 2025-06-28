الأعلي للجامعات يوافق علي إصدار طابع تنسيق لكليتي التربية والفنون التطبيقية

أكد وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب على التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المرشدين المؤهلين؛ لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة دمياط اليوم.

ووافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية التربية تعليم إبتدائي (أساسي) بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025/2026.

كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور (بالنوبارية) للعام الجامعي 2025/2026.



كما تابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة لإعداد دراسة متكاملة، حول تدويل التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم جهود الدولة لتحقيق الريادة العالمية، وعقد شراكات دولیة فعالة، من أجل دعم التعليم العابر للحدود ودعم البحث العلمي التنافسي.

واستعرض المجلس تقريرًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية حتى يونيو 2025، وعرض البيانات الخاصة بنسبة مشاركة الجامعات.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول فعاليات مؤتمر مستقبل التراث في نسخته الثانية، الذي أقيم تحت عنوان: "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات".

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