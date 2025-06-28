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رياضة

مدرب جديد ينافس فيريرا على قيادة الزمالك في الموسم الجديد، تعرف عليه

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الكروي المقبل

وقال المصدر، إن البرتغالي البرتغالي ألكسندر سانتو دخل ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية، وأضاف المصدر أن القائمة حاليًا بها 3 مدربين مرشحين على رأسهم البلجيكي يانيك فيريرا وإليكسندر سانتوس.

من هو يانيك فيريرا؟ 

وكانت مصادر خاصة لـ "فيتو " كشفت أن البلجيكي يانيك فيريرا من أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة القلعة البيضاء، ودخل ضمن القائمة النهائية للمرشحين لتولي المهمة الفنية قبل أن يدخل معه في القائمة ألكسندر سانتوس.

 

ويمتلك يانيك فيريرا سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له العمل في الدوري السعودي للمحترفين مع ناديي الشباب والفتح، كما خاض تجارب أوروبية أبرزها مع فريق راسينج وايت ديرنج مولنبيك البلجيكي.

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