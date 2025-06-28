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رياضة

كرة اليد، باسكوال يعين نجله محللا للأداء في جهاز منتخب مصر

تشافي باسكوال، فيتو
تشافي باسكوال، فيتو

كرة اليد، أعلن اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مؤخرا تعيين جهاز فني جديد لقيادة المنتخب الوطني لأول رجال، بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، خلفا للمدير الفني السابق كارلوس باستور.

وشهد التعاقد مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، عدد من المشاهد التي أثارت العديد من علامات الاستفهام، أبرزها اشتراط المدير الفني الجديد تعيين نجله إيفان باسكوال محللا للأداء براتب كبير، وجاءت الموافقة من جانب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.

وجاء قرار الاتحاد بتعيين نجل المدير الفني محللا للأداء، رغم امتلاك مصر عدد كبير من الكوادر المميزة في هذا المجال، أبرزها محمد إمام والذي عمل ضمن أجهزة المنتخبات لسنوات طويلة.

ويواجه مجلس إدارة اتحاد كرة اليد انتقادات كبيرة بسبب التعاقد مع تشافي باسكوال وهو مدير فني غير متفرغ، وتعيين الإسباني فرناندو باربيتو مدربا عاما، رغم فشله مع الزمالك في تحقيق أي بطولات خلال الموسم الماضي، بالإضافة لعدم وجود مدربين مصريين ضمن الجهاز.

وضم التشكيل الجديد لمنتخب كرة اليد كل من:

تشافي باسكوال - مديرا فنيا

فرناندو باربيتو - مدربا عاما

فينيو لوسيرت - مدربا لحراس المرمى

روبرت فونت - مخطط أحمال

إيفان باسكوال - محللا للأداء

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كرة اليد خالد فتحي إيفان باسكوال محمد إمام تشافي باسكوال

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