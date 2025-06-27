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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وسلوفينيا في مونديال الشباب

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد شباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام منتخب سلوفينيا، في دور تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8 ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

وتقام مباراة مصر أمام سلوفينيا في الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يخسر في ربع النهائي

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، أمام نظيره  البرتغالي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، في الدور ربع النهائي من مونديال الشباب.

مشوار منتخب مصر في المونديال

وخاض منتخب مصر حتى الآن 6 مباريات، حقق الفوز في أربع منها وخسر مباراتين أمام منتخبي ألمانيا والبرتغال.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

الدور ربع النهائي

مصر (26) - (30) البرتغال

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