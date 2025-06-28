السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: التكامل بين المؤسسات عنوان المرحلة خدمةً لأبناء الوطن

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ ومحمد جبران وزير العمل، في زيارة إلى منطقة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر. تخلل الجولة وضع حجر الأساس لمسجد السيدة زينب الكبرى، إلى جانب تفقد مسجد العفيفي ودار تحفيظ القرآن التابعة لمسجد الإمام الحسين. كما تفقد الوزيران والوفد المرافق لهما إدارة أوقاف رأس غارب.

أكد وزير الأوقاف أن هذه الزيارات الميدانية هي جانب من أداء الأمانة تجاه الوزارة وأبنائها وشعب مصر العظيم في كل ربوع مصر؛ مشيدًا بتضافر جهود الدولة مع المجتمع كما يتجلى في الجهود الذاتية الكريمة التي ستتولى بناء مسجد السيدة زينب الكبرى، وغيرها من أوجه التعاون المقدّرة.

كما تجلت تلك الجهود في تبرع كريم من أحد رجال الأعمال أثناء الجولة بخصوص مسجدين ومركز لتحفيظ القرآن من أجل ضمها إلى الأوقاف، وأعقب ذلك جولة بواحد من أقدم مساجد المدينة ناهز ٨٥ عامًا، ومن المقرر أن يخضع لتطوير ورفع كفاءة شاملين بتبرع من أحد الخيّرين؛ علاوة على تبرع آخر من أحد كرام المدينة بإنشاء مكاتب لإدارة الأوقاف واستراحات للأئمة المغتربين تمكينًا لهم وتيسيرًا عليهم.

 

 

من جانبه أكد وزير العمل أن التكامل بين المؤسسات والوزارات يعد عنوان هذه المرحلة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية للمسئولين أصبحت جزءًا من منظومة العمل في الجمهورية الجديدة.

رافق الوزيران في الجولة كل من كمال سليمان؛ سكرتير عام المحافظة نائبًا عن سيادة المحافظ، اللواء ممدوح نديم، رئيس مجلس مدينة رأس غارب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهر السيدة زينب الكبرى محافظة البحر الاحمر مسجد الامام الحسين وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

وزير الأوقاف السابق: ضبط الكلمة وإعمال العقل ضرورة في الخطاب الديني

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

وسام أبو علي يشعل أول صدام بين ريبيرو ومجلس الأهلي

كلهم عارفين طريق الموت، محمود سعد يوجه رسالة قوية للمسئولين بشأن حادث المنوفية

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية