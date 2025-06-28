في اليوم العالمي له، محافظ الجيزة يشارك بالتبرع بالدم

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي نظمته مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أمام مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وبمشاركة عدد من المديريات وأجهزة المحافظة، وذلك تحت شعار: «تبرعك بالدم حياة».

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

وحرص المحافظ على المشاركة بشكل إيجابي بعد إطلاقه للمبادرة، من خلال التبرع بالدم داخل السيارة الطبية المجهزة بكافة الإمكانات والأجهزة اللازمة.

وأكد المحافظ أهمية المبادرات التي تنظمها وزارة الصحة، والتي تهدف إلى إيصال الخدمات الصحية المختلفة إلى شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يُعد واجبًا إنسانيًا وصورة من صور التكافل الاجتماعي، حيث يُسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

وتفقد المحافظ السيارات المجهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين، مشيدًا بحسن التنظيم والمشاركة المجتمعية الواسعة.

توفير أرصدة كافية من الدم ومشتقاته بالمستشفيات

كما دعا المحافظ المواطنين إلى التبرع بالدم سواء خلال الحملة أو في بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات المحافظة، مؤكدًا أهمية توفير أرصدة كافية من الدم ومشتقاته بالمستشفيات لاستخدامها في حالات الطوارئ أو الحوادث أو الأمراض المزمنة.

وأضاف أن التبرع بالدم يُعد سلوكًا صحيًا يساعد على تجديد خلايا الدم، ويقلل من احتمالات الإصابة بعدد من أنواع السرطانات، وكذلك من فرص الإصابة بجلطات القلب.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تم تذليل كافة العقبات وتنسيق الجهود بين فرق التبرع بالدم ومراكز خدمات نقل الدم القومية بالمحافظة، بمشاركة الفرق الطبية المتحركة وسيارات التبرع التابعة لبنوك الدم التجميعية.

وأضافت أنه تم تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية لحث المواطنين على التبرع من خلال فرق التواصل المجتمعي والثقافة الصحية مشيرة إلى أن أماكن التبرع بالدم تشمل: ميدان مصطفى محمود، ميدان الجيزة، ميدان الحصري، مستشفى العياط، ومستشفى البدرشين.

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