عميد طب قصر العيني: نقص الموارد المالية تحد كبير أمام تقديم الخدمة الطبية المثلى

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر يونيو 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، بمشاركة نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية المتميزة.

واستهل الدكتور حسام صلاح الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس كافة، تقديرًا لما بذلوه من جهود مكثفة واستعدادات استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى، مشيدًا بعمل المستشفيات بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والإدارية على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمرضى خلال عيد الاضحي٠

قصر العيني يستقبل 2 مليون مريض سنويا

استعرض المجلس ما تم مناقشته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حيث عرض الدكتور حسام صلاح ما تم تقديمه خلال هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أن مستشفى القصر العيني يستقبل سنويًا نحو 2 مليون حالة، من بينها 500 ألف حالة طوارئ، ويُجرى به أكثر من 100 ألف عملية جراحية.

وأشار إلى أن مستشفى القصر العيني، الذي يقترب من الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيسه، يُعد صرحًا طبيًا عظيمًا يستحق دعمًا استثنائيًا نظرًا لما يقدمه من خدمات طبية جليلة.

وأكد أن النقص في الموارد المالية يشكل تحديًا كبيرًا أمام تقديم الخدمة الطبية المثلى، إلا أن إدارة المستشفيات تسعى بكل جهد ممكن لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

دعم تمويل مشروع علاج العاملين بمستشفيات جامعة القاهرة

ووافق المجلس على قرار اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث انه في إطار عدم كفاية المخصص المالي الوارد من وزارة المالية لمشروع علاج العاملين بمستشفيات جامعة القاهرة، وافق المجلس على قرار دعم المشروع من تمويل ذاتي لمستشفيات جامعة القاهرة ووافق ايضا على بعض الاجراءات لحوكمة المشروع من شانها تحسين جودة الخدمة واستدامة المشروع ماليا وفنيا لتقوم المستشفيات بدعم لدراسة ما توصلت إليه لجنة مراجعة مديونيات مشروع رعاية العاملين المستحقة لمختلف المستشفيات والوحدات، بهدف المساهمة في سداد مديونية مشروع علاج العاملين حيث ان المخصص من المالية لا يكفي احتياجات العاملين.

أبرز إنجازات مستشفيات جامعة القاهرة الشهر الماضي

استعرض المجلس أبرز إنجازات مستشفيات جامعة القاهرة خلال الشهر الماضي، ومن أبرزها حصول مجمع العيادات الخارجية للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير السلامة في تقديم الخدمات الطبية، وجاء هذا الاعتماد تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

واستعرض الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، موقف المخزون داخل المستشفيات، وتم التأكد من توافر الاحتياجات الأساسية والضرورية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع. ونسعي جاهدين لتوفير خدمات طيبه تليق بتاريخ قصر العيني

ووافق المجلس على ما ورد من التبرعات المقدمة لصالح مستشفيات جامعة القاهرة خلال شهر يونيو 2025.

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