حقيقة توقيع عدد من العقوبات على بعض المسئولين بشأن نشر أجزاء من امتحان فيزياء الثانوية العامة

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء الوزارة من التحقيقات الخاصة بواقعة تصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة الفيزياء بإحدى لجان الثانوية العامة 2025 ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء نصه: " أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، أسفرت التحقيقات التي أجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عن توقيع عدد من العقوبات على بعض المسئولين عن اللجنة، عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية بمجازاة «م. م. ب» رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء، وأنه قررت الوزارة مجازاة كل من «ن س. د » مراقب أول اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه و«ط. م. خ» مراقب الدور، و«ع. أ. أ» ملاحظ اللجنة الفرعية، و«ع.ف.م» ملاحظ اللجنة الفرعية، مسئولي امن اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم جميعا من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.



وأوضح المنشور أنه قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بضوابط الامتحانات وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم.

ومن جانبه أكد شادي زلطه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن هذا البيان مفبرك وليس له أي أساس من الصحة ولم يصدر أي بيانات من الوزارة في هذا الشأن.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

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