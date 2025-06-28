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رياضة

مصري وحيد، البرازيل تتصدر الجنسيات الأكثر حضورا في دور الـ16 لمونديال الأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

ينطلق دور الستة عشر من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد نهاية دور المجموعات.

الجنسيات الأكثر حضورا في كأس العالم للأندية 

وبالنظر لقوائم الأندية الـ 16 المتأهلة عشر دول من كأس العالم للأندية تعتبر البرازيل الأفضل تمثيلًا، إذ تأهلت أربعة من أنديتها للأدوار الإقصائية.

 أما عدد اللاعبين البرازيليين في مراحل خروج المغلوب فيبلغ 117، تليها إيطاليا برصيد 35 لاعبًا، ثم ألمانيا (34)، بينما يمثِّل البقية 49 جنسية أخرى منها مصري وحيد وهو عمر مرموش مع مانشستر سيتي.


وبالإجمال، تواجد لاعبون من 72 جنسية على أرضية الملعب، وتصدرت قائمة الدول الممثلة مجددًا كل من البرازيل والأرجنتين برصيد 91 و73 تواليًا.


أما الدولة صاحبة المركز الثالث والأوسع تمثيلًا من أوروبا فهي البرتغال (32 لاعبًا)، تليها إسبانيا الممثلة بـ31 لاعبًا.


قاريًا، كانت الدول الأكثر تمثيلًا هي أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (المكسيك، 26 لاعبًا)، وأفريقيا (المغرب 22)، وأوقيانوسيا (نيوزيلندا 22)، وآسيا (كوريا الجنوبية 18).


وعلى قائمة الدول ذات الأكبر عددًا من الهدافين في المسابقة، تتصدّر البرازيل القائمة بـ 18، متقدمة بفارق ضئيل عن الجارة الأرجنتين (17)، وتليهما فرنسا (11) من أصل 38 دولة يحمل الهدافون جنسياتها.

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البرازيل والارجنتين الولايات المتحده الامريكيه في كأس العالم للأندية مانشستر سيتي

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