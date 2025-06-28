EGX30 تخطى 33 ألف نقطة، خبيرة تكشف سر انتعاشة البورصة المصرية

البورصة المصرية ، استطاعت البورصة المصرية ان تختتم تداولات الأسبوع الماضي بأداءً قويً مقارنة بفترة الحرب الايرانية الاسرائيلية، مدفوعة بعوامل محلية وإقليمية ودولية إيجابية، مع صعود حاد لأسعار المؤشرات وارتفاع كبير في حجم القيم المتداولة.

وترتفع توقعات استمرار هذا الزخم خصوصًا إذا تواصلت التقلبات الإقليمية في منحنى هادئ، واستمر الدعم الحكومي للمصانع، وتعزيز الثقة الموجهة إلى الأجانب.

أداء مؤشر EGX30 خلال التداولات

ومن جانبها قالت ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إن مؤشر EGX30 وصل إلى 33,002.85 نقطة، بارتفاع 1.24% مقارنة بالجلسة السابقة، مسجلًا أعلى مستوى منذ مارس 2024 ، كما ان أداء المؤشر تضمن مكاسب أسبوعية بلغت 9.11%، وصعد خلال الشهر بنحو 3.2 %، بينما سجل ارتفاع سنوي حوالي 21%.

حركة السوق الأسبوعية

وتابعت سليم قائلة: بدأت تداولات الأسبوع المنتهى بارتفاع قوي من 30,248 نقطة في 19 يونيو إلى 33,002 نقطة في 25 يونيو، أي تقدّم بنحو 9% خلال خمسة أيام فقط كما شهد الأسبوع موجات من التقلب، ليبلغ حجم التداول مع نهاية جلسة الأربعاء نحو 1.8 مليار سهم، بقيمة تخطت 5.4 مليار جنيه (حوالي 30% فوق المتوسط اليومي خلال 90 يوما )، كما ان المؤسسات (محلية وأجنبية) كانت جهة الشراء الرئيسة، بالإضافة الى ان تجار التجزئة (مصريون وعرب) استحوذوا على جانب من عمليات البيع .





4 عوامل إيجابية أثرت على حركة التداولات بالبورصة المصرية

وحددت خبيرة أسواق المال 4 عوامل ساهمت بشكل إيجابى على حركة التداولات بالبورصة المصرية جاءت كالتالى:

1. التصالح النسبي في الأوضاع الجغرافية السياسية: نجاح الهدنة بين إيران وإسرائيل قد ساهم في تحسن معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، بما فيها مصر .

2. استئناف توريد الغاز: الحكومة أعلنت استئناف تزويد المصانع بالغاز اعتبارًا من جولة الأسبوع الماضي، مما خفّف من مخاوف توقف الإنتاج الصناعي .

3. تدفقات المستثمرين: استمرار دخول أموال أجنبية مؤسساتية، في حين تراجعت عمليات البيع من جانب الأفراد العرب والمصريين .

4. مكاسب واسعة القطاعية: نمو قطاعات التمويل، العقارات، الاتصالات، والمواد الاستهلاكية بنسب متراكمة بلغت بين 1.2% و1.7% خلال جلسة الأربعاء .

البورصة المصرية - فيتو

حركة تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة رأس السنة الهجرية، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة.

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