محافظ الدقهلية يوجه بالحفاظ على مستوى النظافة اللائق خلال جولته الصباحية بالمنصورة

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم بجولة تفقدية بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد على ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة، وذلك استمرارًا لجولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية حديقة الشهداء بشارع المشاية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية في أعمال التطوير، والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها.

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع الجمهورية والمشاية وقناة السويس وسعد زغلول، للتأكد من مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري وعدم وجود تجمعات أو تراكمات قمامة

كما تابع حالة الإشغالات بشوارع المدينة وشدد على رفعها أولا بأول وتيسير حركة السير، وأكد أن المتابعة الميدانية المستمرة هي أحد أهم أدوات الإدارة لضمان تقديم خدمات جيدة تليق بأبناء الدقهلية.

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