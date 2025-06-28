إحالة 3 عاطلين بتهمة الاعتداء على شاب وترويعه بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 عاطلين بتهمة الاعتداء بالضرب على شاب وترويعه أثناء الصلاة في مدينة السلام للمحاكمة الجنائية.

واسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي استعراض القوة والبلطجة وانتهاكات حرمة الأماكن الدينية وترويع المواطنين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء.

وقال المتهمون في اعترافاتهم إنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من اخر مبدين ندمهم على اقتحام المسجد وضرب المجني عليه.

كشفت التحريات الأولية، أنه نشبت مشاجرة بين طرفين في أحد شوارع مدينة السلام، وأثناء الشجار لجأ أحد الشباب إلى المسجد محاولًا الاحتماء بداخله، ظنًا منه أن حرمة المكان ستمنع استمرار الاعتداء عليه وخرج المتهمين حاملين العصي (الشوم)، واعتدوا عليه خلال أداء الصلاة في مشهد صادم للمصلين.

وكشفت مقطع فيديو الواقعة وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي مرتكبي الواقعة، واعترفوا ارتكابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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