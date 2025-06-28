السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة الاعتداء على شاب وترويعه بالسلام للمحاكمة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 عاطلين بتهمة الاعتداء بالضرب على شاب وترويعه أثناء الصلاة في مدينة السلام للمحاكمة الجنائية.

واسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي استعراض القوة والبلطجة وانتهاكات حرمة الأماكن الدينية وترويع المواطنين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء.

وقال المتهمون في اعترافاتهم إنهم ارتكبوا الواقعة بتحريض من اخر مبدين ندمهم على اقتحام المسجد وضرب المجني عليه.

كشفت التحريات الأولية، أنه نشبت مشاجرة بين طرفين في أحد شوارع مدينة السلام، وأثناء الشجار لجأ أحد الشباب إلى المسجد محاولًا الاحتماء بداخله، ظنًا منه أن حرمة المكان ستمنع استمرار الاعتداء عليه وخرج المتهمين حاملين العصي (الشوم)، واعتدوا عليه خلال أداء الصلاة في مشهد صادم للمصلين.

وكشفت مقطع فيديو الواقعة وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي مرتكبي الواقعة، واعترفوا ارتكابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام مدينة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط أطراف مشاجرة مسلحة على كوبري في القليوبية

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025

قرينة السيسي توجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي ضحايا حادث المنوفية

الدنيا ليست لنا، مصرع 19 فتاة بالطريق الإقليمي يثير غضب المصريين، والنشطاء: مشفناش بتوع اللقطة

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

"من قصص القرآن الكريم، قصة "ابني آدم" أول جريمة قتل على وجه الأرض

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية