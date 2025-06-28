السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في البدرشين

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة البدرشين دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالبدرشين

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة البدرشين وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالبدرشين حريق شقة البدرشين الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية مركز شرطة البدرشين منطقة البدرشين

مواد متعلقة

إحالة مالك مطعم نشب به حريق بتهمة الإهمال وتشغيل أطفال قصر للمحاكمة

التحريات الأولية تكشف سبب حريق قسم الأطفال بمستشفى البدرشين (صور)

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73,53% (صور)

قرينة السيسي توجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي ضحايا حادث المنوفية

الدنيا ليست لنا، مصرع 19 فتاة بالطريق الإقليمي يثير غضب المصريين، والنشطاء: مشفناش بتوع اللقطة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 28 يونيو 2025

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"من قصص القرآن الكريم، قصة "ابني آدم" أول جريمة قتل على وجه الأرض

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بطول العمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية