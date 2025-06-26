تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال مديرية الطب البيطري، في علاج الثروة الحيوانية بالمجان والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

محافظ الدقهلية: تحصين وعلاج أكثر من 138 ألف رأس ماشية وأغنام وطيور

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر جميع الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين، مشيرًا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية والأغنام بحملات التحصين والعلاج، للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض حرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

على مدار شهر معالجة 5922 حالة داخل الوحدات البيطرية

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إدارة الرعاية والعلاج، قامت على مدار شهر بمعالجة 5922 حالة داخل الوحدات البيطرية، وعلاج 33318 ماشية ودواب وأغنام وماعز وطيور وحيوانات أليفة خلال القوافل المجانية، وإجراء مسح تناسلي لـ 2153، وتلقيح اصطناعي لـ 1528، وتحصين ضد الحمى القلاعية لـ 93329.

اختبارات وتحصين ضد البروسيلا لـ 1165، وتحصين ضد مرض الدرن لـ 141

كما قامت مديرية الطب البيطري باختبارات وتحصين ضد البروسيلا لـ 1165، وتحصين ضد مرض الدرن لـ 141، وتحصين ضد السعار لـ 814، كما قامت بالتحفظ على 13512 كيلو لحوم خلال حملات التفتيش والرقابة، وتحرير 36 محضرا، بالإضافة إلى عقد 550 ندوات ولقاءات إرشادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.