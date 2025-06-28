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رياضة

موقف مبابي من مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية

كيليان مبابي،فيتو
كيليان مبابي،فيتو

كأس العالم للأندية، خاض كيليان مبابي  مهاجم فريق ريال مدريد، المران  الجماعي  استعدادًا لمواجهة يوفنتوس في دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية وذلك  بعد تغلبه على الوعكة الصحية المفاجئة بالمعدة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية أن مشاركة مبابي  في التدريبات بشكل طبيعي تمنحه فرصة جديدة ليكون تحت قيادة تشابي ألونسو ضد يوفنتوس.

وتابعت: مازال هناك ثلاث حصص تدريبية ستكون اختبار له ولجاهزيته البدنية خاصةً أن عودته تثير اهتمامًا خاصًا لرؤية مدى سرعة تأقلمه مع المدرب الجديد.

 

 

وتأهل ريال مدريد الإسباني لدور الستة عشر بعد الفوز على  فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وصعد ريال مدريد لدور الستة عشر برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعدا مع يوفنتوس.

 

 

فيما  تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي إلى دور الـ16 كوصيف للمجموعة السابعة مع فريق مانشستر سيتي المتصدر، حيث جمع اليوفي 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة.

واستهل يوفنتوس مشواره في البطولة بفوز عريض على نظيره العين الإماراتي بخمسة أهداف دون رد، ثم كرر الفوز في الجولة الثانية على الوداد بنتيجة 4-1، قبل أن يتلقى خسارة قاسية من مانشستر سيتي في ختام الجولات بنتيجة 2-5.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مباشر عبر منصة «DAZN» الناقلة حصريًّا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

 

 

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

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