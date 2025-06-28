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محافظات

رئيس هيئة السكك الحديدية يفتتح وصلة الربط بين خطي قطار "المنصورة- دمياط"

مبنى محافظة الدقهلية،
مبنى محافظة الدقهلية، فيتو

تستقبل محافظة الدقهلية المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، لافتتاح وتشغيل وصلة الربط بين خطي قطار (المنصورة/دمياط) و(شربين/قلين) اليوم السبت.

ومن المقرر أن يكون في استقبال رئيس هيئة السكك الحديدية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ومسئولي السكة الحديد ونواب بلقاس.

بلقاس بتفرح بافتتاح خط السكة الحديد.

وتوجه أهالي بلقاس  بالشكر  الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الحديثة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق  ولكل رؤساء هيئة السكك الحديدية السابقين وللمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وجميع نوابه والعاملين بالهيئة على ماقدموه من جهد ليتحقق الحلم  بعموم مركزى بلقاس والستامونى وجمصة بالمنصورة بخط سكة حديد.

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