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رياضة

ليس الدوسري فقط، 4 غيابات مؤثرة في صفوف الهلال أمام مانشستر سيتي

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو

كأس العالم للأندية، أعلن  الهلال السعودي غياب سالم الدوسري عن   المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتأكد ابتعاد  سالم الدوسري عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال الدقيقة 76 من مباراة باتشوكا المكسيكي، التي انتهت بفوز الهلال (2-0) في ختام دور المجموعات.

وأعلن الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري، والتي أكدت غيابه المؤكد عن مواجهة مانشستر سيتي.


كما أوضح الجهاز الطبي أن مصعب الجوير لم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة بسبب آلام في الركبة، دون تحديد مدة غيابه.

في الوقت ذاته، يعاني عبد الله الحمدان من إصابة في عضلة الساق الخلفية، وسط غموض حول موقفه من اللقاء.

أما الصربي ألكسندر ميتروفيتش، فيواصل برنامجه التأهيلي داخل صالة الإعداد البدني، ولم يُحسم بعد موقفه النهائي من الظهور أمام مانشستر سيتي.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة  مانشستر سيتي  بدور الـ16 لكأس العالم للأندية.

وأصبح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بعد الفوز الكبير قه على يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السابعة.

 

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

وتقام مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل 1 يوليو، في تمام الرابعة صباحًا، وتنقلها شبكة قنوات إم بي سي السعودية على الهواء مباشرة، كما تنقلها منصة دازن.

 

وحقق فريق الهلال السعودي إنجازًا عربيًّا فريدًا، بعد أن نجح في تحقيق فوز ثمين على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون مقابل، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الهلال النادي العربي الوحيد الذي يتأهل لثمن النهائي

وأصبح الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد، الذي تمكن من حصد بطاقة التأهل لدور الستة عشر في النسخة الحالية من مونديال الأندية بنظامها الجديد، بعد أن ودعت كل الأندية العربية من الدور الأول وهي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

 

واحتل الهلال السعودي وصافة المجموعة الثامنة بمونديال الأندية بخمس نقاط، ليرافق ريال مدريد متصدر المجموعة بسبع نقاط إلى دور الستة عشر، ويضرب الزعيم موعدا مع مانشستر سيتي الانجليزي متصدر المجموعة السابعة.

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

 

وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الأول في الدقيقة 22 ثم سجل ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 94 ليقود فريقه للفوز والتأهل برصيد 5 نقاط في المركز الثاني.

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