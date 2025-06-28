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حوادث

استدعاء مالك مخزن ورق نشب به حريق في الأزبكية وتفريغ كاميرات المراقبة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة الازبكية باستدعاء مالك مخزن ورق نشب به حريق بالطابق الأرضي بشارع كامل صدقي بـمنطقة الفجالة فى الأزبكية، دون وقوع أي إصابات لسماع أقواله وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

حريق مخزن ورق بالفجالة

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن ورق بالطابق الأرضي بشارع كامل صدقي بمنطقة الفجالة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن ورق بالطابق الأرضى بالعقار رقم 5 شارع كامل صدقي والمكون من 8 طوابق.  

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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