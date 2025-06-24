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محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فيتو

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا مع المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك لمتابعة آليات تنفيذ تطوير المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور بحضور النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والسيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة.

تنفيذ تطوير المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور

وأوضح محافظ الجيزة أن اللقاء يهدف إلى إجراء التنسيقات اللازمة مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالشركة، وإجراء التعديلات المطلوبة والدفع بوتيرة العمل لبدء تنفيذ أعمال الرصف والانتهاء من مشروع التطوير الشامل الذي تشهده المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور. 

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أن خطة التطوير تتضمن رفع كفاءة شارع مصطفى مشرفة والمنطقة المحيطة بالمستشفى، وإحلال وتجديد شبكات الإنارة، وتنفيذ أعمال التشجير، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي بولاق الدكرور، وذلك بالتزامن مع التجهيزات الجارية لافتتاح المستشفى بعد تطويرها، إلى جانب تيسير الحركة المرورية لمستخدمي محور كمال عامر.

رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق المحيطة بالمرافق الخدمية

وأضاف المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية للمناطق المحيطة بالمرافق الخدمية، بما يعزز من جودة حياة المواطنين ويواكب أعمال التطوير التي تتم في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن التنسيق مع شركاء التنمية مستمر لتذليل أية معوقات والارتقاء بالمستوى الحضاري لتلك المناطق. 

وفي ختام اللقاء شدد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحقيق الاستدامة وضمان الاستفادة القصوى من الأعمال الجاري تنفيذها.

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