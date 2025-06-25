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محافظ الجيزة: التعامل مع 92 شكوى مقدمة من المواطنين خلال اللقاءات الدورية

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بأحياء محافظة الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بأحياء العجوزة، وجنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم، إمبابة، المنيرة الغربية، ومراكز ومدن منشأة القناطر، العياط، البدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

 

نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بأحياء الجيزة

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن إجمالي عدد الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية التي عُقدت بالأحياء والمراكز بلغ 92 شكوى وطلبًا متنوعًا، تم التعامل الفوري مع عدد كبير منها، وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي وتُعد أحد أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم. 

وجاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين في حي إمبابة، تم مناقشة 10 طلبات تتعلق باستخراج نماذج التصالح، إزالة منشأة مخالفة، إزالة تعدٍّ على الطريق العام، ورفع مخلفات. 

وفي حي العمرانية، تم عرض 4 شكاوى تتعلق بتسريع إجراءات التصالح ورفع الإشغالات الي جانب عرض 6 شكاوى من المواطنين في حي الدقي تخص ذات الموضوعات.

طلبات تخص إتمام إجراءات التراخيص واستخراج شهادات الصلاحية 
 

وفي جنوب الجيزة، تم مناقشة ٥ طلبات تخص إتمام إجراءات التراخيص، استخراج شهادات الصلاحية، التضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة، وقوف سيارة أمام مدرسة، طلب سداد رسوم الجراج، وطلب تأجيل دفع إيجار (مطعم وكافيتريا) بسوق السمك. 

أما في حي الهرم، فتم مناقشة ١٢ طلبًا شملت رفع كفاءة وتمهيد شوارع، إزالة إشغالات من الطريق العام، وتسريع وتيرة البت في طلبات التصالح المقدمة. 

وفي حي المنيرة الغربية، تم عرض ٥ طلبات تنوعت بين تجديد ترخيص إعلان، الاستعلام عن موقف طلب تصالح، التظلُّم من رسوم التصالح، طلب إدخال كهرباء، واسترداد إشغالات. 

وفي حي العجوزة تم مناقشة ١٢ شكوى، شملت التضرر من سنتر تعليمي مخالف، تسريب مياه، عدم تنفيذ قرار الترميم، طلبات تخفيض الرسوم الشهرية للأكشاك، تصريح حفر، التضرر من وجود كلاب ضالة بعقار سكني، واستكمال ملفات التصالح.

الإزالة الفورية لمخالفات البناء متابعة محيط السوق الحضاري 
 

وفي مركز ومدينة العياط، تم مناقشة ٧ طلبات، شملت الإزالة الفورية لمخالفات البناء، متابعة محيط السوق الحضاري والمزلقانات، منع الباعة الجائلين، رفع تراكمات القمامة، تجريد الطرق، إصلاح أعطال الإنارة، ترشيد استهلاك الكهرباء، والتنبيه على المحلات والكافيهات بالالتزام بالمواعيد المقررة. 

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم استعراض ١٨ شكوى تتعلق بالتصالحات، تراخيص البناء، صلاحيات المواقع، الارتفاعات، إضافة إلى شكاوى حول غياب المطبات بالشوارع الجانبية التي تم تطويرها وتركيب إنترلوك بها. 

وفي مركز منشأة القناطر تم مناقشة ٥ طلبات بشأن إزالة مخلفات بناء، رفع مخلفات، وإدراج طريق في خطة الرصف. 

وفي مركز ومدينة أطفيح تم مناقشة ٥ طلبات شملت التضرر من عدم إدخال الصرف الصحي ووجود طموحات وطلب استخراج نموذج ٨ ورفع للتراكمات وطلب ترميم منزل الي جانب  حل ٣ شكاوى تتعلق باسترداد إشغالات ودفع رسوم تصالح  بمركز ومدينة أوسيم. 

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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