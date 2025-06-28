محمد عفيفي مطر.. شاعر الحرث والزروع.. عارض الرئيس السادات.. نشرت معظم دواوينه الأولى خارج مصر.. "من دفتر الصمت" بداية إبداعاته.. ورحل في مثل هذا اليوم منذ 15 عاما

محمد عفيفى مطر، شاعر مصرى من أهم شعراء جيل الستينات، لقب بشاعر الطمى والدم، وشاعر الحرث والزروع، جمع فى إبداعاته بين الشعر والترجمة وكتابة قصص الأطفال والمقالات النقدية، عرف بجرأته ومعارضته فى كتابة آرائه النقدية، عارض الرئيس الراحل أنور السادات فى قراراته، وصفه الناقد ابراهيم فتحى بالشاعر العابر للأجيال، ورحل فى مثل هذا اليوم 28 يونيو منذ خمسة عشر عاما.

ولد الشاعر محمد عفيفي مطر في قرية رملة الأنجب بمحافظة المنوفية عام 1935، تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة، عمل فى بداية حياته مدرسا للفلسفة، يقول عن نفسه "أنا طفل، وأعلم أنني طفل، وعشتُ بقريتى خمسًا وعشرينًا، أسامر كوكبًا في الغيم مسجونا، وأعلم أنني سأعيش أصغر شاعر، وأموت مجهولا ومغبونا، حياتي مغسولة بعرقي، ولقمتي من عصارة كدحي، وكريم استحقاقي، لم أغلق بابا في وجه أحد، ولم أختطف شيئا من يد أحد، ولم أكن عونا على كذب أو ظلم أو فساد اللهم فاشهد".

معارضة السادات والخروج من مصر

واتخذ الشاعر محمد عفيفى مطر موقفا معارضا للرئيس الراحل أنور السادات، ووقف في صف المثقفين المعارضين للرئيس، والذين اضطر الكثير منهم للهجرة إلى الخارج ليعيشوا في دول عربية أخرى في أواخر السبعينيات، فهاجر للعيش في العراق، واندمج بشكل كبير في الحياة الثقافية العراقية ولاقي ترحابا كبيرا من أوساط المثقفين ممن عرفوه قبل القدوم للعراق فقد نشرت معظم دواوينه الأولى خارج مصر في كل من بيروت وبغداد ودمشق وطرابلس الغرب.

عفيفى مطر



أصدر محمد عفيفى مطر مجموعة دواوين شعرية بدأها بديوانه "من دفتر الصمت" الذى أصدره في دمشق عام 1968، "ملامح من الوجه الإمبادوقليسي" في بيروت 1969، "الجوع والقمر"في دمشق عام 1972، "كتاب الأرض والدم" في بغداد 1972، "شهادة البكاء في زمن الضحك" في بيروت 1973 و"النهر يلبس الأقنعة" في بغداد عام 1975، وفى القاهرة أصدر ديوانه "ويتحدث الطمى" و"رباعية الفرح" عام 1977، النهر يلبس الاقنعة، فاصلة إيقاعات النمل، صيد اليمام، شهادة البكاء فى زمن الضحك، كتاب الأرض والدم، رسوم على قشرة الليل، من مجمرة البدايات.

لم يقتصر إرث محمد عفيفى مطر على الشعر فقط، وإنما ترك مساهمات نثرية منها (شروخ فى مرآة الأسلاف، محمود سامى البارودى ـ دراسة، أوائل زيارات الدهشة، الحرب فى الشعر العربى، مسامرات الاولاد كى لا يناموا).

ترجمة مختارات من الشعر اليونانى



إلى جانب كتابة الشعر قدم مطر ترجمة للأعمال الكاملة للشاعرة السويدية" آديث سودر جران" مع عدد من المترجمين الآخرين، ومختارات من شعر الشاعر اليوناني "إيليتيس" وغيرها من التراجم.

هلاوس ليلة ضلما

ونظرا لمواقفه السياسية تعرض محمد عفيفى مطر للاعتقال بسبب مشاركته في مظاهرة معارضة لموقف الحكومة المصرية من الحرب في العراق، وكتب بعد ذلك عن تعذيبه في السجن بعد اتهامه بالانتماء إلى تنظيم سياسي معارض، وكانت النتيجة كتابته دواوين حزينة كانت صرخة ضد قسوة تعذيبه فى المعتقل منها ديوانه (احتفاليات المومياء المتوحشة) الذى تضمن قصائد هلاوس ليلة ضلما، طقوس متبادلة.

يقول محمد عفيفى مطر عن نفسه شعرا: "أنا الخطى، وفي دمي الطريق/ أنا الذي تزرعه الكتابة/ في الريح أو تطرحه في القشر/ منطفئًا وساقطًا في نفسه/ وضاربًا جبهته في الصخر/ كي يفتح المجهول فى مملكة الأشياء/ الحائط المقام دون وجهه والقبر".

جوائز من الدولة

كرم الشاعر محمد عفيفى مطر على مجمل أعماله فحصل على جائزة العويس من الإمارات ومن مصر حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عام 1989، وجائزة الدولة التقديرية 2006،

عفيفى مطر بعد اصابته بالامراض



رحل محمد عفيفى مطر فى مثل هذا اليوم 28 يونيو عام 2010 عن خمسة وسبعين عاما، وماتت أرملته الناقدة الأديبة نفيسة قنديل مقتولة في عام 2019 في جريمة بدافع السرقة داخل منزلها بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون على يد عامل على صلة قرابة بها.

اسم كبير فى الشعر العربى

قال الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى: محمد عفيفى مطر اسم كبير في الشعر المصري والعربي، ورحيله خسارة ضخمة للحركة الشعرية، هذا الرحيل المفاجئ الذي لم يتوقعه أحد، وأتمنى أن يستطيع الشعراء المصريون أن يحيوا ذكراه وأن ينتفعوا بعمله وإبداعه، فهو شاعر وإنسان تميز بالذكاء والمرح والثقافة والصراحة والطيبة ككل الفلاحين وإن لم يكن يخلو مثلهم من عنف.

يأخذ الشعر بقوة

وصف الشاعر محمد الفيتوري محمد عفيفي مطر فقال:يأخذ الكتاب بقوة، يأخذ الشعر بقوة، يأخذ الحياة بقوة، لا مكان لأي تنازل وإن كان مكان لضعف إنساني، لحظة حب، إحساس بضعف خصم فعفو عند مقدرة، وكذا ترك القصيدة حتى تطيب.

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